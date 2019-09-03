Россиян предложили оградить от фикции маркировок «эко» и «био»

Роскачество рассказало, как в магазинах сортируют «молочку» по новым правилам Подробнее

Роскачество призвало приравнять понятия «эко» и «био» к органической продукции, производимой без химических компонентов. Что касается маркировки «фермерский», для такой продукции необходимо дать определение и прописать специальные требования. Таким образом производителям придется подтверждать, насколько состав продукции натуральный.

В организации пояснили, что потребители ассоциируют подобные метки с натуральностью продукции. Однако в стране отсутствуют регулирование этих наименований. Этим пользуется ряд производителей, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

Заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский, в свою очередь, заявил, что предложения отвечают целям Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года, однако в плане реализации документа эти действия не предусмотрены.

Идею Роскачества в беседе с «Царьградом» поддержал владелец фермерского хозяйства сыроварения Истринского района Подмосковья Олег Сирота. По его словам, россиянам уже пора начать отличать настоящие фермерские экологически чистые органические продукты от подделок.

«Нам нужно как можно быстрее внедрять и органическую сертификацию. И конечно, ограничивать использование „органического“ и синонимов этого слова в глазах наших потребителей: „эко“, „био“. И отдельно, конечно, пора навести порядок с фермерской продукцией», — заявил Сирота.