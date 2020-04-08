Россиян попросили отложить обращения к врачам

Пациентам и врачам рекомендовали отложить плановые операции. Исключения сделают для пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В Минздраве подчеркнули, что все больницы продолжают работать, экстренная помощь оказывается в полном объеме. При этом в ведомстве рассказали, что решили временно изменить действующий порядок лечения.

«Руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что переносы не коснутся пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы и тех, кто находится на заместительной почечной терапии.

В Минздраве добавили, что пациентов госпитализируют только при наличии направления от врача из поликлиники, к которой они постоянно прикреплены, либо от органа исполнительной власти. В ведомстве рекомендовали перенести сроки обращения в больницы, если нет угрозы жизни и здоровью.

В России, по последним данным, коронавирусом заразились 8672 человека. За последние сутки число больных выросло на 1175 человек.