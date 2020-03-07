Россиян обязали регистрироваться по возвращении в Москву из стран, где бушует коронавирус

Теперь каждый россиянин, который приедет в Москву из «коронавирусной» страны, обязан зарегистрироваться. Поездка в любое из семи государств карантинной зоны будет стоить путешественнику двух недель изоляции.

Как рассказали РИА «Новости» на горячей линии департамента здравоохранения Москвы, после посещения стран, которые входят список опасности, на учет нужно встать в их ведомстве. Всего их в списке 87.

«Прилетели — и сразу звоните на нашу горячую линию, говорите, откуда прилетели и с кем — с детьми, с мужем и так далее. Регистрируем каждого. Для того, чтобы, если какие-то проблемы со здоровьем или вопросы, чтобы была картинка», — приводит агентство слова собеседника.

На карантин отправят тех, кто приехал из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана.

Первые случаи заражения 2019-nCoV зафиксировали в китайском мегаполисе Ухане в конце декабря 2019 года. Коронавирус стремительно распространился по миру за несколько недель. От инфекции уже умерли 3,4 тысячи человек. Заболели более 100 тысяч человек.