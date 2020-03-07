Россиян обязали регистрироваться по возвращении в Москву из стран, где бушует коронавирус
Как рассказали РИА «Новости» на горячей линии департамента здравоохранения Москвы, после посещения стран, которые входят список опасности, на учет нужно встать в их ведомстве. Всего их в списке 87.
«Прилетели — и сразу звоните на нашу горячую линию, говорите, откуда прилетели и с кем — с детьми, с мужем и так далее. Регистрируем каждого. Для того, чтобы, если какие-то проблемы со здоровьем или вопросы, чтобы была картинка», — приводит агентство слова собеседника.
На карантин отправят тех, кто приехал из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана.
Первые случаи заражения 2019-nCoV зафиксировали в китайском мегаполисе Ухане в конце декабря 2019 года. Коронавирус стремительно распространился по миру за несколько недель. От инфекции уже умерли 3,4 тысячи человек. Заболели более 100 тысяч человек.