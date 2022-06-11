Россиян не будут вакцинировать от оспы обезьян

Роспотребнадзор не увидел необходимости в вакцинации жителей России от оспы обезьян. На территории страны нет групп риска к этому вирусу, заявили в ведомстве.

В своих рекомендациях федеральная служба отметила, что профилактические уколы от оспы обезьян не предусмотрены действующими календарями профилактических прививок. Вакцинацию не проводят с 1980 года.

«Вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в РФ не предусматривается», — сообщил Роспотребнадзор.

Российские врачи не выявили ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения вируса в стране как низкую. При этом населению рекомендовали избегать контакта с приматами и грызунами, так как они являются потенциальными переносчиками обезьяньей оспы.

Ранее возможные причины вспышки заболевания в мире назвал профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, возбудитель вируса мог стать более заразным из-за изменения искусственным путем. Второй причиной могло быть ухудшение иммунного статуса человека.