Здоровье 14 марта 2024, 20:22 Россиян научили правильно рассчитывать калории Роспотребнадзор: лучший способ определить объем рациона — расчет калорийности Pxhere

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Расчет калорийности блюд назвали лучшим способом определить необходимый объем рациона. В пресс-службе Роспотребнадзора указали, что исходить нужно из индивидуальных особенностей человека.

При скудном питании организм, отметили в ведомстве, начинает буквально выживать — ему не хватает сил на здоровое функционирование. А избыток еды способствует набору лишнего веса и приводит к сопутствующим проблемам — с сердцем, сосудами и другими органами.

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«При этом потребности у каждого человека индивидуальные: зависят от возраста, пола, веса, физической активности и состояния здоровья», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что расчет калорийности является лучшим способом определить объем своего рациона питания. Суточная потребность человека в калориях зависит от индивидуальных энергозатрат и величины основного обмена.

У женщин, мужчин и детей показатели отличаются. При расчетах также нужно принимать во внимание дополнительный критерий — физическую активность.

В Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях ВОЗ: при избыточном весе реальную калорийность рациона следует сокращать на 500 килокалорий в месяц, пока она не станет на 300-500 килокалорий ниже суточной потребности.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведомство привело примеры формул, по которым рассчитать калории сможет любой человек.