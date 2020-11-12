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    12 ноября 2020, 05:58

    Россиян научили основам хорошего сна

    Александра Ломейко

    Хороший сон ночью зависит от нескольких факторов. На него влияют уровень физической активности днем, режим питания, время, когда человек ложиться в кровать, и даже то, как именно он спит.
    Россиян научили основам хорошего сна

    Советы о том, как обеспечить себе качественный ночной отдых, дал в эфире телеканала «МИР 24» врач-невролог Владислав Елиневский. Он посоветовал отказаться от дневного сна, если это мешает заснуть ночью. К тому же сон в середине дня, скорее всего, укоротит ночной.

    «Есть люди, которые испытывают необходимость хотя бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем с ночным сном», — заметил специалист.

    Елиневский добавил, что днем в кровати лучше ничего не делать — не лежать и не читать. Важно следить за уровнем физической активности: при его недостаточности спаться будет плохо из-за переизбытка энергии.

    Влияет на качество сна и режим приема пищи: за три-четыре часа до него лучше избегать плотных трапез. Не пойдут на пользу и активные физические упражнения. Когда человек уже собрался спать, ему следует приглушить свет и устранить все имеющиеся раздражители.

    Ложиться в одно и то же время тоже важно, как и спать в одном месте и в одинаковой позе. Если заснуть не выходит, невролог предложил расслабиться и представить умиротворяющую картину. Например, что человек находится на морском берегу.

    «Можно подумать о приятном, немножко понапрягать и порасслаблять мышцы», — сказал он. Идти в кровать Елиневский посоветовал, когда уже есть чувство сонливости.