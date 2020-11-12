Россиян научили основам хорошего сна

Хороший сон ночью зависит от нескольких факторов. На него влияют уровень физической активности днем, режим питания, время, когда человек ложиться в кровать, и даже то, как именно он спит.

Советы о том, как обеспечить себе качественный ночной отдых, дал в эфире телеканала «МИР 24» врач-невролог Владислав Елиневский. Он посоветовал отказаться от дневного сна, если это мешает заснуть ночью. К тому же сон в середине дня, скорее всего, укоротит ночной.

«Есть люди, которые испытывают необходимость хотя бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем с ночным сном», — заметил специалист.

Елиневский добавил, что днем в кровати лучше ничего не делать — не лежать и не читать. Важно следить за уровнем физической активности: при его недостаточности спаться будет плохо из-за переизбытка энергии.

Влияет на качество сна и режим приема пищи: за три-четыре часа до него лучше избегать плотных трапез. Не пойдут на пользу и активные физические упражнения. Когда человек уже собрался спать, ему следует приглушить свет и устранить все имеющиеся раздражители.

Ложиться в одно и то же время тоже важно, как и спать в одном месте и в одинаковой позе. Если заснуть не выходит, невролог предложил расслабиться и представить умиротворяющую картину. Например, что человек находится на морском берегу.

«Можно подумать о приятном, немножко понапрягать и порасслаблять мышцы», — сказал он. Идти в кровать Елиневский посоветовал, когда уже есть чувство сонливости.