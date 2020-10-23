Россиян научат здоровому образу жизни

Увеличение мотивации россиян к здоровому образу жизни теперь возложат еще и на плечи работодателей. А культуру ответственного отношения к своему здоровью начнут прививать со школьных лет. Такие идеи включает законопроект по общественному здравоохранению.

Над документом работал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, сообщила «Парламентская газета».

В последнее время одними усилиями медиков не удается сохранить здоровье граждан. По этой причине понадобилось задуматься о стимулах к ведению здорового образа жизни. На развитие многих заболеваний в первую очередь влияют именно образ жизни и социальные факторы. А значит, заботиться о здоровье соотечественников должны не только врачи, а общество в целом.

«И здесь важно объединение усилий — с тем, чтобы вокруг каждого человека были созданы условия или, другими словами, сформировано единое профилактическое пространство», — объяснил Говорин.

Действующая система здравоохранения во многом направлена на лечение симптомов болезни. Однако своевременное устранение факторов риска может предотвратить болезнь, то есть не дать человеку заболеть.

Одна из статей законопроекта подразумевает разработку региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Важно разработать меры по снижению алкогольной и табачной зависимости, борьбе с немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ, а еще нужно не допускать праздного времяпрепровождения среди подростков и создавать условия для ведения здорового образа жизни.

Работодатели должны будут продумать, как поддерживать хорошее состояние здоровья сотрудников. Говорин призывает открыть на предприятиях целые медицинские подразделения, занимающиеся персональной профилактикой разного рода профессиональных заболеваний, как это было в СССР.

Кроме того, стоит распространять культуру ответственного отношения к своему здоровью в школах и университетах. Важно сформировать у несовершеннолетних нравственные и эстетические идеалы, не предполагающие курения и потребления алкоголя.