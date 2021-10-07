Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе ОМС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила обеспечения медицинских организаций вакцинами, сообщили на сайте правительства.

Бесплатно вакцинироваться теперь можно будет не только в государственных учреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

Закон об этом вступил в силу 1 октября. А сегодня кабмин принял постановление, утверждающее правила обеспечения клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Теперь у россиян будет больше возможностей для выбора, а прививки станут еще доступнее, отметил Мишустин в ходе заседания.

Государство будет обеспечивать клиники вакцинами, включенными в национальный календарь прививок. В него входят вакцины против гриппа, гепатита B, туберкулеза, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, паротита, краснухи, гемофильной и пневмококковой инфекции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее предложил включить в календарь прививок также и вакцину от коронавируса.