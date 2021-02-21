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    21 февраля 2021, 11:49

    Россия зарегистрировала тест для выявления «британского» штамма коронавируса

    Алена Макаренко

    Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления двух мутаций коронавируса, типичных для «британского» штамма. Информация появилась на сайте ведомства.

    Россия зарегистрировала тест для выявления «британского» штамма коронавируса

    «Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для „британского“ штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

    Тест-систему разработала компания «ДНК-технологии» на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России.

    Во время испытаний разработка доказала эффективность и показала достоверность результатов.

    Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса — большой успех отечественных ученых, говорится в сообщении.

    Ранее Россия на месяц продлила запрет на полеты в Великобританию — до 16 марта включительно. Авиасообщение между двумя странами приостановили в декабре 2020 года, после сообщений о появлении нового штамма коронавируса, отличающегося повышенной заразностью.