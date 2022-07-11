Россия заняла второе место в Европе по количеству врачей

Россия находится на втором месте среди стран Европы по количеству врачей. Об этом стало известно из результатов исследования, которое сотрудники МФТИ провели с зарубежными коллегами, написали СМИ.

Коэффициент врачей в России один из самых высоких в Европе. На 10 тысяч жителей РФ приходится 58,4 медика. По этому показателю страна уступает только Швейцарии, где на такое же количество населения приходится 64,2 врача.

А в мировые лидеры выбилась Куба, где на 10 тысяч населения приходится 84,4 врача. Меньше всего врачей в Эфиопии — на аналогичное количество жителей всего 0,8 медика.

В среднем в мире коэффициент составляет 16,7 врача на 10 тысяч жителей.

Хирург Давид Наимзада, ставший одним из авторов исследования, отметил, что приведенные оценки все-таки являются относительными. Он подчеркнул, что среди врачей, как и в любой профессии, есть ведущие специалисты, а есть рядовые.

«Трудно сравнить, к примеру, работу невролога в районной поликлинике и нейрореанимации, хирурга военно-врачебной комиссии и пластического», — сказал Наимзада.

Терапевт Алена Хрипкова ранее рассказала о самых частых проблемах со здоровьем, с которыми сталкиваются сами врачи и медперсонал. По ее словам, медики зачастую страдают эмоциональным выгоранием и инфекционными заболеваниями, писала газета «Известия».