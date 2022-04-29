Россия захотела отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств

Россия может отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну незарегистрированных иностранных медикаментов. В этом случае за такой импорт будут штрафовать.

Как сообщила газета «Известия», уже 17 мая Госдума может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ подразумевает поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт таких лекарственных препаратов.

К законопроекту во фракциях отнеслись неоднозначно. При этом, по мнению экспертов, эту инициативу можно поддержать.

В России есть серьезная система контроля лекарственных средств, отметил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. Эта система хорошо себя зарекомендовала. Нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами, отметил он.

Иностранные производители, по словам Бессарабова, должны выполнять требования законодательства РФ. Парламентарий отметил, что государство в том числе будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП.

Собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств создает научный центр экспертизы средств медицинского применения российского Минздрава. Уже аттестовано и реализуется 99 таких образцов.