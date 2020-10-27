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    27 октября 2020, 17:18

    Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции

    Дарья Бунякова

    России удалось выйти на плато по инфицируемости ВИЧ. При этом снижения числа заразившихся можно будет добиться только после создания вакцины. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.
    Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции

    «Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции», — сообщил Мазус. Цитату привел «Интерфакс».

    По словам специалиста, за последние годы в России фиксируется все меньше больных. Такая же тенденция наблюдается и в странах Запада. Но снизиться уровень заболеваемости сможет только после создания препарата от ВИЧ-инфекции.

    «Для этого нужны новые технологии — нужна вакцина, которая должна быть создана против ВИЧ-инфекции», — отметил Мазус.

    Он добавил, что после появления эффективной вакцины от COVID-19 ученые должны заняться разработкой препарата от ВИЧ. Специалист считает, что эпидемия закончится, когда комплекс научных усилий позволит создать вакцину.

    В феврале Минздрав сообщал о продолжающейся тяжелой ситуации с ВИЧ в России. При этом появилась тенденция к снижению темпов роста заболевших. В 2019 году медики выявили 80 118 новых случаев ВИЧ, что на 7,5% меньше по сравнению с 2016 годом.