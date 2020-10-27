Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции

России удалось выйти на плато по инфицируемости ВИЧ. При этом снижения числа заразившихся можно будет добиться только после создания вакцины. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции», — сообщил Мазус. Цитату привел «Интерфакс».

По словам специалиста, за последние годы в России фиксируется все меньше больных. Такая же тенденция наблюдается и в странах Запада. Но снизиться уровень заболеваемости сможет только после создания препарата от ВИЧ-инфекции.

«Для этого нужны новые технологии — нужна вакцина, которая должна быть создана против ВИЧ-инфекции», — отметил Мазус.

Он добавил, что после появления эффективной вакцины от COVID-19 ученые должны заняться разработкой препарата от ВИЧ. Специалист считает, что эпидемия закончится, когда комплекс научных усилий позволит создать вакцину.

В феврале Минздрав сообщал о продолжающейся тяжелой ситуации с ВИЧ в России. При этом появилась тенденция к снижению темпов роста заболевших. В 2019 году медики выявили 80 118 новых случаев ВИЧ, что на 7,5% меньше по сравнению с 2016 годом.