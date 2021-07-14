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    14 июля 2021, 04:24

    Россия вышла на четвертое место по числу заражений COVID-19 в мире

    Ирэна Колесова

    Россия переместилась на четвертое место по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Официальная статистика опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Россия вышла на четвертое место по числу заражений COVID-19 в мире

    По последним подсчетам, в России на 13 июля зарегистрировано 5 833 175 заболевших. Страна опередила по этому показателю Францию, где число случаев COVID-19 составляет 5 700 017.

    На первом месте с самым большим количеством заражений в мире по-прежнему остаются США. Там зафиксировано уже больше 33,5 миллиона случаев. Следующую строчку списка занимает Индия, где больше 30,9 миллиона заболевших. Третье место у Бразилии с 19 миллионами заразившихся.

    За минувшие сутки в России выявили 24 702 случая заболевания COVID-19. Отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 19 566 ранее зараженных. По количеству смертей от осложнений в стране был побит еще один антирекорд — скончались 780 пациентов. По словам заместителя главы Роспотребнадзора Елены Ежловой, прививки к этому моменту поставили уже больше 28,6 миллиона россиян.