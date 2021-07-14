Россия вышла на четвертое место по числу заражений COVID-19 в мире

Россия переместилась на четвертое место по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Официальная статистика опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним подсчетам, в России на 13 июля зарегистрировано 5 833 175 заболевших. Страна опередила по этому показателю Францию, где число случаев COVID-19 составляет 5 700 017.

На первом месте с самым большим количеством заражений в мире по-прежнему остаются США. Там зафиксировано уже больше 33,5 миллиона случаев. Следующую строчку списка занимает Индия, где больше 30,9 миллиона заболевших. Третье место у Бразилии с 19 миллионами заразившихся.

За минувшие сутки в России выявили 24 702 случая заболевания COVID-19. Отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 19 566 ранее зараженных. По количеству смертей от осложнений в стране был побит еще один антирекорд — скончались 780 пациентов. По словам заместителя главы Роспотребнадзора Елены Ежловой, прививки к этому моменту поставили уже больше 28,6 миллиона россиян.