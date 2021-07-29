Россия вновь побила антирекорд смертей от COVID-19 за сутки

В России повторили суточный антирекорд смертности от COVID-19 — 799 человек. Всего с начала пандемии скончались 156 977 человек.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 23 270 россиян. Выздоровели чуть меньше — 20 834 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 6 218 502 жителей России, выздоровели — 5 568 363.

В Москве за последние сутки результат ПЦР-теста оказался положительным у 3356 человек, при этом выздоровели — 5060, умерли 79 пациентов. Всего с коронавирусом столкнулись 1 499 131 москвичей, из них выздоровели 1 351 297 человек, умерли — 25 477.

В Московской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 1325 человек, выздоровели — 1946, а умерли — 30. С марта прошлого года в регионе было выявлено 382 192 больных COVID-19, выздоровели — 311 101, умерли — 7147. Всего в Подмосковье жителям было сделано 10 112 002 тестов на коронавирус.

Предыдущий антирекорд в России по смертям был зарегистрирован 15 июля, когда от COVID-19 умер 791 человек. При этом в тот день коронавирус был выявлен у большего количества людей — 25 293.