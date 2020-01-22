Россия создаст вакцину от нового короновируса через полгода

Директор Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин рассказал в интервью газете «Известия», что сама разработка займет три месяца, но на полный цикл создания вакцины уйдет как минимум полгода. По его словам, сам препарат сделать не очень сложно, ведь вирус консервативный.

«Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан», — объяснил Шипулин.

Он добавил, что вакцина станет настоящим спасением, если вирус будет распространяться по России и если он покажет высокую смертность.

Новый короновирус появился в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. От него умерло девять человек. Случаи заражения зафиксированы в специальном округе Китая Макао, в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. Инфекция передается от человека к человеку. Основные симптомы болезни — повышенная температура, кашель с мокротой, утомление.

Число зараженных в Китае достигло 440 человек, в Гонконге врачи подозревают вирус примерно у 100 человек. Трое зараженных — в Таиланде, по одному — в США, Южной Корее, Японии. Еще семь человек с подозрением на этот диагноз госпитализировали в Сингапуре.