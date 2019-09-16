Россия создала усовершенствованную вакцину от вируса Эбола

Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная в России, показала очень хорошие результаты. Сейчас ведется работа над усовершенствованием препарата. Он сможет стать востребованным и за рубежом. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

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Он отметил, что именно Россия одна из первых зарегистрировала лекарство от Эболы. Препарат прошел все исследования и отвечает всем критериям безопасности, качества и эффективности.

«Мы закончили в этом году, по сути, двухлетнее пострегистрационное исследование вакцины в Гвинейской Республике, сейчас завершается обработка материала по результатам исследования. Вакцина показала себя очень хорошо», — рассказал замминистра здравоохранения.

По его словам, использование препарата не вызвало побочных эффектов, у него хорошая переносимость. Также было доказано, что спустя более года после его применения иммунитет остается «на очень высоком уровне, достаточном для защиты от возбудителя».

Краевой добавил, что Минздрав РФ продолжает работать над вакцинными препаратами против Эболы. Уже имеющуюся вакцину, получившую регистрацию, нужно хранить при -20 градусах.

«Сейчас заканчиваются работы, по сути дела, уже подается на регистрацию усовершенствованный вакцинный препарат, высушенная вакцина, которая разводится перед употреблением, и которая уже может храниться при +4…+6 градусах, то есть при температуре бытового холодильника», — сообщил замминистра.

Он добавил, что как только препарат в сухой форме будет зарегистрирован, «перспективы коммерциализации повысятся на порядок».