Россия разработала две тест-системы для определения коронавируса

«На сегодняшний день система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим государственным научным центром „Вектор“. Они сконструированы там, опробированы там. Они сегодня наработаны, созданы производственные мощности», — цитирует Попову РИА «Новости».

По ее словам, тест-системы направили в 15 научно-исследовательских организаций. Попова рассказала, что со специалистами, участвующими в испытаниях, провели семинары.

В ведомстве также рассказали, что более 100 россиян проверялись на новый коронавирус, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря. В КНР, по официальным данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились 2744 человека, из них 80 скончались. Инфекцию регистрируют и за пределами Китая. Известны случаи в Гонконге, Макао, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, на Тайване, во Франции, Австралии, Сингапуре, Непале, Малайзии.