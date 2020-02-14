Россия приостановила чартеры в Китай

Российские авиакомпании с 14 февраля отказываются от перелетов в Китай чартерными рейсами. Такое решение принято из-за распространения нового коронавируса.

Новый вирус «ограничил» работу российских авиаперевозчиков уже с 1 февраля, пишет РИА «Новости». Тогда прекратились все регулярные перелеты — кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Продолжали работать и четыре китайские авиакомпании.

Остальные авиакомпании перешли на чартерный режим. Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в Москве не рассматривают вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.

Все самолеты, прилетающие из Китая, сейчас приземляются в Шереметьево. Им выделен отдельный терминал — F в московском аэропорту. Все остальные самолеты переведены в другие терминалы.

Сейчас в Шереметьево увеличен штат медработников, все они используют тепловизоры при осмотре прилетевших из Китая граждан. Также терминалы оснащены средствами индивидуальной защиты для всех нуждающихся.

«Аэрофлот» и РЖД бесплатно развозят пассажиров, которые были вынуждены сесть в Шереметьево.

Ранее стало известно, что начиная с 4 февраля самолеты S7 Airlines перестали летать в Китай и Гонконг. Рейсы отменили до 28 марта из-за распространения смертельного коронавируса.