Россия приостановила чартеры в Китай
Новый вирус «ограничил» работу российских авиаперевозчиков уже с 1 февраля, пишет РИА «Новости». Тогда прекратились все регулярные перелеты — кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Продолжали работать и четыре китайские авиакомпании.
Остальные авиакомпании перешли на чартерный режим. Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в Москве не рассматривают вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.
Все самолеты, прилетающие из Китая, сейчас приземляются в Шереметьево. Им выделен отдельный терминал — F в московском аэропорту. Все остальные самолеты переведены в другие терминалы.
Сейчас в Шереметьево увеличен штат медработников, все они используют тепловизоры при осмотре прилетевших из Китая граждан. Также терминалы оснащены средствами индивидуальной защиты для всех нуждающихся.
«Аэрофлот» и РЖД бесплатно развозят пассажиров, которые были вынуждены сесть в Шереметьево.
Ранее стало известно, что начиная с 4 февраля самолеты S7 Airlines перестали летать в Китай и Гонконг. Рейсы отменили до 28 марта из-за распространения смертельного коронавируса.