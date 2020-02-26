Россия приготовила пять прототипов вакцины от коронавируса

Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что в России есть живой штамм коронавируса. Он необходим, чтобы закончить работы над вакциной. Уже готовы пять прототипов лекарства.

Ученые получили штамм коронавируса. Сейчас россияне занялись разработкой соответствующей вакцины, подтвердила Голикова.

«Штамм у нас есть. Мы его получили», — сказала Голикова. Она отдельно уточнила, что штамм был получен не от Китая, сообщил ТАСС.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой ранее объяснил, что отсутствие штамма коронавируса в России тормозит разработку вакцины. У зараженных пациентов штамм выделить пока не вышло.

Количество зараженных коронавирусом увеличивается даже не по дням, а по минутам. Так, по состоянию на середину дня среды, 26 февраля в мире зафиксировали 81 191 случай заражения. При этом умерли к этому часу 2 768 человек, смогли победить болезнь и вылечиться 30 281. В Китае насчитывается более 77 тысяч зараженных, из которых 2,7 тысячи умерли, а свыше 27,8 тысячи больных удалось справиться с болезнью.