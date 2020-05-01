«Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей — означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких», — заявил министр.

Он подчеркнул, что призывает всех граждан отказаться от посещения общественных мест и проявить солидарность с теми мерами, которые ввело государство ради борьбы за здоровье населения.

Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с Днем труда. Министр призвал их беречь себя и отметил их самоотверженность во время борьбы за жизни и здоровье граждан.

С просьбой к россиянам оставаться дома на время праздников, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, обратился и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Вчера он рассказал, что сам заразился, и поэтому временно оставляет свой пост и уходит в самоизоляцию на лечение. Премьер призвал россиян не относиться к инфекции легкомысленно и оставаться дома.

О возможном ужесточении ограничений после окончания праздничных дней предупредила россиян глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что пойти на такой шаг придется, если граждане начнут нарушать режим самоизоляции. Все это в итоге приведет к еще большему распространению заболевания.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что страна всю последнюю неделю находится на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она пояснила, что темп прироста новых пациентов удалось снизить. При этом она уточнила, что на плато не исключены колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.