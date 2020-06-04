Россия получила вторую партию ИВЛ из США. Видео

В Москве приземлился самолет, который привез в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ. США выделили нашей стране всего 200 таких аппаратов и комплектующие в качестве гуманитарной помощи.

Видео с посадкой лайнера опубликовала в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.

«Аппараты ИВЛ американского производства высочайшего качества, изготовлены с учетом местных технических спецификаций и полностью готовы к использованию», — добавила потом Росс, указав, что к медицинской технике прилагается инструкция на русском языке.

Всего США безвозмездно должны передать Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на сумму в 5,6 миллиона долларов. Первая партия уже поступила в мае. Производит устройства компания Vyaire Medical из Калифорнии. ИВЛ направят в Центр имени Пирогова.

Искусственная вентиляция легких требуется больным COVID-19, у которых инфекция протекает в тяжелой форме. Сейчас в России 441 108 подтвержденных случаев коронавируса. С начала эпидемии выздоровели 204 623 пациента, скончались 5384.