Россия подошла к пиковым показателям по приросту больных COVID-19

Россия подошла к пику по количеству новых заболеваний COVID-19 в сутки. Пока страна находится в фазе прироста числа зараженных.

«Действительно, сейчас мы находимся в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику», — рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что ограничительные меры дают не быстрый эффект. Школьники сейчас на каникулах, а часть офисных работников перевели на удаленный формат, однако пока рост числа заболевших продолжается, потому что инкубационный период длится 14 дней. Сейчас выявляют тех, кто заразился две недели назад.

Пшеничная добавила, что на пике заболеваемости ежедневно будут фиксировать до 20 тысяч инфицированных. Но и эта отметка может быть преодолена, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Также на число заразившихся повлияет погода: при перепадах температур организм человека становится более восприимчив к вирусам.

Ранее стало известно, что в Подмосковье до 7 ноября запретят проведение массовых мероприятий. Запрет начнет действовать в ближайшую среду — 21 октября.