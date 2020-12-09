Россия отправила бумаги по вакцине «ЭпиВакКорона» от СОVID-19 в ВОЗ
Россия направила документы по пептидной вакцине «ЭпиВакКорона» от коронавируса представителям Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе конференции по вопросам противодействия СОVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в настоящий момент около тысячи добровольцев поучаствовали в испытаниях сыворотки. Пациенты чувствуют себя нормально, у них нет осложнений, информирует сайт NEWS.ru.
«8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну российскую вакцину „ЭпиВакКорона“, и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения», — уточнила Попова.
Руководитель федеральной службы добавила, что испытания препарата продолжаются.