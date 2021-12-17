Россия ограничит въезд иностранцев из Кении из-за COVID-19

Россия ограничит въезд иностранцев, проживающих в Кении, а также посетивших эту страну за последние две недели. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Ограничение вступает в силу с 19 декабря.

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00:00 по московскому времени 19 декабря 2021 года: ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении штаба, которое цитировало ТАСС.

Всем прибывающим из этой страны россиянам придется отправиться на 14-дневную самоизоляцию и сдать два ПЦР-теста на выявление COVID-19.

Экспресс-тестирование прибывших россиян поручено организовать Роспотребнадзору и Минтрансу.

Также Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении по ограничению на въезд в Россию иностранцев из Кении.

Ранее стало известно, что Финляндия продлила ограничения на границе из-за пандемии коронавируса до 16 января. Начиная с 21 декабря при въезде в страну пограничники будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус даже у вакцинированных.