Россия обновила рекорд по количеству больных ковидом за сутки

Оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обновил данные по количеству заболевших COVID-19 за сутки в регионах страны. В России побит рекорд по числу заболевших COVID-19.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 85 российских регионах коронавирусом заразились 197 076 человек. При этом по всей стране медики госпитализировали 19 446 пациентов.

«Зафиксирован 701 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 106 092 человека», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 13 527 845 случаев СОVID-19 в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.

За все время пандемии SARS-CoV-2 на территории Подмосковья провели 16 072 455 тестов на коронавирус. В данный момент Московская область занимает третье место по количеству госпитализированных за сутки. В больницы региона за 24 часа доставили 7611 пациентов.

Справиться с распространением коронавируса можно при помощи вакцинации. В России эту процедуру делают при помощи четырех отечественных вакцин. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Записаться на прививку можно в регистратуре любой поликлиники, а также на портале «Госуслуги».