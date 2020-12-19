«Россия не в моде»: Песков заявил, что «Спутник V» не принимают на Западе из-за конкуренции

Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что российскую вакцину «Спутник-V» неоднозначно восприняли на Западе из-за конкуренции.

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», — ответил представитель Кремля в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Вакцина «Спутник V» для Запада изначально была «угрозой с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей». По мнению Пескова, все это конкуренция, которая не всегда бывает добросовестной.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Разработка Центра им. Гамалеи Минздрава получила название «Спутник V». Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.