Россия не получала образцы бразильского и южноафриканского штаммов SARS-CoV-2

Россия пока не получила образцы южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Ученые надеются изучить их. Британская мутация SARS-CoV-2 в РФ практически не распространяется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с различными штаммами вируса в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы изучили», — заметила она, говоря о наличии образцов бразильской и южноафриканской мутаций.

По словам Поповой, их британский «коллега» на российской территории практически не получил распространения. В Роспотребнадзоре внимательно следят за пребывающими из-за рубежа и проявлением у людей каких-либо симптомов.

«Пока это единичные находки», — заметила глава ведомства.

Кроме того, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британского штамма. Сделавшие прививку люди могут считать себя защищенными.

«То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено», — заключила Анна Попова.

В Великобритании решили провести довольно опасный эксперимент: заразить здоровых людей коронавирусом и проследить течение болезни. Для участия хотят отобрать добровольцев с наименьшим риском осложнений.