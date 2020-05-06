Россия намерена помочь Ливану в борьбе с COVID-19
Мохаммад Хасан, министр здравоохранения Ливана, рассказал о том, что Россия поможет стране в диагностировании коронавируса у граждан. Об этом сообщило РИА «Новости».
На данный момент Ливан подготовил необходимое письмо и ждет прибытия помощи от РФ, медицинской и логистической.
«Мы понимаем сложившуюся ситуацию, и я хочу выразить благодарность Российской Федерации и всем странам, которые инициировали помощь Ливану без какой-либо политической подоплеки», — приводит слова Хасана газета «Взгляд».
Другие страны также помогают Ливану в это непростое время. Некоторые из них предоставляли помощь институтам гражданского общества в обход министерству. По словам министра здравоохранения Ливана, «подобный вид помощи сбивает с толку стратегию министерства, которая покрывает все институты власти, чтобы те были в полной готовности к любой новой волне или вспышке».