Россия начнет клинические испытания новой вакцины от коронавируса на следующей неделе
Клинические исследования новой российской вакцины против коронавируса планируют начать на следующей неделе. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он сказал, что препарат является поливалентным. Это означает, что в структуре вакцины присутствуют несколько штаммов одной инфекции. Заявление Гинцбурга о готовности лекарства к стадии клинических испытаний опубликовал ТАСС.
«Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический (уханьский — прим. ред.), «омикрон» и «дельта», — рассказал он.
Особенность работы новой поливалентной вакцины разъяснил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Он сказал, что действие уханьского или дельта-штамма будет направлено на защиту от заражения новыми вариантами коронавируса. Наличие компонента, созданного на основе «омикрона», будет бороться с последними разновидностями инфекции, мутировавшими уже из этого штамма.