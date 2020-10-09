России предсказали пик заболеваемости СОVID-19 в середине ноября

Пик заболеваемости COVID-19 в России придется на середину ноября. После новогодних праздников ситуация с вирусом придет в норму.

«Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться», — рассказала РИА «Новости» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она также отметила, что не стоит бояться возросших цифр по коронавирусу. В стране улучшилась система диагностики заболевания, стали делать больше тестов.

Лебединская добавила, что нужно учитывать то, как рассчитывают статистику по коронавирусу. Специалисты выясняют количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt). Лидерами по первому показателю стали три региона: Ямало-Ненецкий округ, Калмыкия и Москва. А по уровню прироста впереди остальных Курганская, Орловская и Еврейская области.

По словам эксперта, сложно сказать, какой вариант развития событий более мягкий для экономики страны: весенний, когда большинство заболевших фиксировали в крупных городах, или осенний, при котором отмечается равный прирост по всем регионам.