России предрекли рост заболеваемости COVID-19 во второй половине мая

Россия после майских праздников может столкнуться с ростом заболеваемости ковидом. Такой прогноз дал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

Выводы он сделал по характеру распространения новой волны коронавируса в других странах.

«Можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты», — отметил Исаев.

В настоящее время, добавил специалист, активнее всего растет заболеваемость СОVID-19 в Азии — Китае, Гонконге, Корее, а также в Австралии и Новой Зеландии. Ученые зафиксировали новые версии штамма «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Пока ни один из них в России не обнаружили.

«Надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию происходит с задержкой примерно в месяц», — заметил генетик.

В Роспотребнадзоре отмечали, что коронавирус, скорее всего, никогда не исчезнет полностью — то и дело будут возникать новые волны заболеваемости.

Число госпитализаций россиян с ковидом за минувшие сутки уменьшилось на 9%. Коллективный иммунитет в России достиг 43,7%. Вакцинацию прошли 86 465 330 человек.