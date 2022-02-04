Темп распространения «омикрона» в России пошел на спад

В России снизилось распространение штамма коронавируса «омикрон». Ситуация характерна и для ряда европейских государств. Среди заразившихся россиян доля пациентов с «омикроном» более 50%.

Данные в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Динамика развития и, так скажем, наступление штамма „омикрон“ несколько замедлились — и не только в России», — сказала она.

По словам Поповой, тенденцию специалисты наблюдают в ряде стран Европы и отслеживают все изменения.

Удельный вес «омикрона» среди заболевших ковидом в стране, добавила глава Роспотребнадзора, более 50%. Новый штамм, напомнила Попова, вдвое заразнее гриппа, поэтому и распространяется так быстро.

Тем не менее «омикроном» заразились только 5% россиян, ранее перенесших COVID-19.

В РФ 4 февраля подтвердили максимальное число случаев коронавируса. Им заразился 168 201 человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области инфицированных больше всего.