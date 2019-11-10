  • Роспотребназдор разработал новый способ лечения гепатита B

    10 ноября 2019, 10:05

    Юлия Булыгина

    Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению хронического гепатита В. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, ее цитирует пресс-служба.
    Роспотребназдор разработал новый способ лечения гепатита B

    «ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — цитирует Попову пресс-служба.

    В Роспотребнадзоре рассказали, что исследования в области генетики уже позволили внедрить в практику комплекс наборов реагентов для определения генетической предрасположенности к ишемическому инсульту и сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии, наследственного гемохроматоза, наследственных онкологических синдромов, аутоиммунных и других заболеваний.

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    Теперь впервые в России были разработаны и внедрены отечественные наборы реагентов, которые определяют мутации устойчивости вируса гепатита В к терапии.

    В ведомстве отметили, что создание и внедрение в производство инновационных тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний является одним из главных направлений работы института Роспотребнадзора. Сейчас институт выпускает более 500 тысяч наборов реагентов в год, который включает 1070 наименований.