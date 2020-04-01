Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране

Она пояснила, что период инкубации корона вируса 14 дней. И период разрыва связи между людьми, от которых возможна передача вируса, тоже должен быть кратным 14 дням.

«Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно быть больше», — заявила она.

Именно для этого важно сейчас не останавливаться в проведении мероприятий, которые предотвращают распространение коронавируса.

«Продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода», — заявила она.

Регионы один за другим переходят на режим самоизоляции граждан. Заболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме, а также тех, у кого врачи только подозревают заражение, оставляют на карантине. Наказание за его нарушение ужесточили.

За минувшие сутки российские специалисты зафиксировали 440 новых случаев, таким образом, количество носителей возбудителя выросло до 2777 человек. Число умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось до 24 человек. Общее число вылечившихся составило 190 человек.