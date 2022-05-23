Роспотребнадзор: у россиян есть иммунитет к оспе обезьян из-за массовой вакцинации от натуральной оспы

Роспотребнадзор заявил, что в России не было зафиксировано случаев оспы обезьян. Ее появление в стране маловероятно.

По данным ТАСС, авиасообщение с государствами, где обнаружено заболевание, закрыто, поэтому эпидемия в вряд ли начнется. Кроме того, ранее проводилась массовая вакцинация россиян, что позволило сформировать иммунную прослойку населения.

«Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет», — уточнили в ведомстве.

Также в России имеется достаточное количество реагентов для обнаружении оспы обезьян.

В Роспотребнадзоре предостерегли путешественников, посещающих страны, где вирус был обнаружен, от контакта с животными. В первую очередь это касается тех, кто находится в Демократической Республике Конго, Камеруне, Центрально-Африканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре и других странах Африки.