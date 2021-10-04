Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор в понедельник запустил горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ и гриппа. Консультацию можно получить с 4 по 15 октября. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Специалисты управлений Роспотребнадзора и специалисты консультационных центров на базе ФБУЗ „Центры гигиены и эпидемиологии“ проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении.

В рамках таких консультаций специалисты службы расскажут, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, а также, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации. Эксперты ответят и на другие вопросы, касающиеся этой темы. Помимо этого, сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам России.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее объяснил, что коронавирус сильно ослабляет организм, это увеличивает риск заражения ОРВИ.