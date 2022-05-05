Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в стране с 2019 года

Роспотребнадзор с 2019 года не зарегистрировал ни одного случая заболевания холерой на территории России. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщил ТАСС.

«На сегодня случаев холеры в России нет. В 2019–2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что до этого были лишь «единичные заносы инфекции» российскими туристами, которые вернулись из Индии в Москву и Башкирию. Дальше них инфекция не распространилась.

При этом холера остается «одной из актуальных и имеющих международное значение опасных болезней», процитировало информацию Роспотребнадзора РИА «Новости». Даже единичные случаи заражения рассматриваются как чрезвычайная ситуация. За последние 10 лет зафиксировано свыше четырех с половиной миллионов случаев заболевания холерой в 97 странах.

В конце апреля в России ввели дополнительные меры профилактики холеры, чтобы не допустить ввоз инфекции в страну и ее распространение. Усиливается контроль за лабораторным исследованием сточных вод, руководителям территориальных органов поручили организовать теоретическую и практическую подготовку медработников.