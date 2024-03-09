Здоровье 09 марта 2024, 22:07 Роспотребнадзор заявил о высокой готовности России к новым вирусам и инфекциям Роспотребнадзор: готовность России к новым инфекциям находится на высоком уровне Unsplash

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Россия готова к новым инфекционным вызовам, заявили в Роспотребнадзоре. Научное сообщество регулярно обсуждает «болезнь Х», написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — сказано в сообщении.

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Для этого в стране работает система «Санитарный щит», создаются новые быстрые, высокотехнологичные тест-системы. «Болезнь Х», о которой предупредил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, регулярно обсуждается научным сообществом, сообщили в Роспотребнадзоре.

В российском ведомстве считают, что эта тема поднимается в СМИ ради выгоды крупных фармкомпаний. Китайский эпидемиолог считает, что пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать.