Роспотребнадзор заявил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 32 регионах

В России эпидемические пороги ОРВИ оказались превышенными в 32 регионах. Специалисты отмечают, что преимущественно показатель выше среди взрослого населения.

С 14 по 20 декабря на территории РФ регистрировали заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, которые вызваны вирусами не гриппозного происхождения. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь в том числе идет о парагриппе, аденовирусах и других.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации», — заметили в ведомстве. В основном болеют взрослые.

Россиян продолжают прививать от гриппа. Вакцинировали уже свыше 83,14 миллиона человек — 56,7% от всего населения страны.

В Роспотребнадзоре держат развитие ситуации под контролем.

Ранее ученые заметили, что коронавирус мутирует медленнее гриппа. Он иначе устроен и не способен меняться с такой же быстротой: максимум, что изменится — белок шипа. Вакцина против коронавируса по этой причине будет обладать более длительным действием.