Роспотребнадзор заявил, что больше шансов родить здорового ребенка у привитых от коронавируса

Шансов родить здорового ребенка при вакцинации от коронавируса гораздо больше. Об этом рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с сайтом стопкоронавирус.рф.

«При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой. А вот при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше», — рассказал он.

По словам врача, безопасность любых вакцин проверяется в соответствии с жесткими международными протоколами, сначала на животных, а затем на добровольцах. Окончательные сведения о побочных эффектах формируются на третьем этапе клинических испытаний.

Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков ранее заявил, что беременные женщины могут делать прививки от коронавируса на любом сроке, но оптимальным является срок 12–14 недель. Луше всего сделать прививку еще до беременности, но если такой возможности не было, то желательно сделать ее после 12 недель, тогда никаких сложностей не возникнет.