В отделениях реанимации коронавирусных стационаров специалисты Роспотребнадзора отметили подъем грибковой флоры. Вероятно, он вызван патогенетическими особенностями коронавируса. Свою роль могли сыграть и применения определенных лекарств. Чаще всего обнаруживаются грибы рода Candida albicans. Они являются возбудителями кандидоза.

Как сообщила газета «Известия», инфицированных коронавирусом пациентов нужно тщательно проверять. Излишнее применение средств против грибка может вызвать устойчивость патогенов. К тому же, микозы очень сложно выявить.

Candida albicans в норме относятся к кишечной флоре. Эти дрожжеподобные грибы живут в пищеводе и во рту человека. Чрезвычайное увеличение их числа вызывает молочницу. Она часто поражает кровь и половые органы пациентов с иммунодефицитом. В случае с коронавирусом — легкие.

Ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Лазарева сообщила изданию, что в двух больницах Candida albicans был выявлен у 617 больных.

«Помимо лекарств обсеменению легких грибком способствует и прон-позиция — положение лежа на животе, которое рекомендовано больным с острым респираторным дистресс-синдромом», — сообщила она.

Лебедева подчеркнула, что в условиях пандемии нужно направлять усилия на раннее выявление кандидоза путем бакпосевов различных биологических сред. Она также напомнила, что в профилактике этого заболевания ни в коем случае нельзя использовать антимикотики. К тому же сейчас Candida albicans приобретает устойчивость к флуконазолу.

Заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Николай Нифантьев сообщил изданию, что одним из важнейших уроков пандемии стала недооцененность опасности микологических коинфекций, которые часто становятся ответственны за высокую смертность.

Руководитель екатеринбургского филиала Центра «Вектор» Александр Семенов сообщил о росте смертности от коронавируса на фоне осенней заболеваемости. В особенности показатель увеличивается среди ковид-диссидентов.