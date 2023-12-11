Здоровье 11 декабря 2023, 17:16 Роспотребнадзор зафиксировал всплеск заболеваемости COVID-19 в Петербурге Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в Петербурге на 47% РИА «Новости»

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Врачи за последнюю неделю стали фиксировать COVID-19 в Санкт-Петербурге почти в на 50% чаще. Об этом РИА «Новости» заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

«Увеличение отмечается порядка 47%. 10% приходится на деток и 90% приходится на взрослое население», — отметила она.

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Катаева добавила, что участились также случаи гриппа и ОРВИ. По ее словам, уровень заболеваемости «в небольшом процентном соотношении превышает эпидпороги».

По клиническим проявлениям инфекции в 80% случаях приходятся на острую респираторную вирусную инфекцию, 5% — на ее бессимптомную форму, подчеркнула она.

В Москве по состоянию на 5 декабря специалисты выявили 16 738 случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 1375 жителям столицы, полностью справиться с болезнью смогли 13 964 москвичей.

Ранее терапевт Александр Лаврищев перечислил основные ошибки при лечении ОРВИ. Он рекомендовал россиянам не заниматься самолечением и обращаться к врачам, чтобы без осложнений побороть заболевания дыхательных путей.