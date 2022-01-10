Роспотребнадзор зафиксировал среди детей наибольшее распространение коронавируса

Коронавирус стал больше всего распространяется среди детей. Также среди несовершеннолетних зафиксировали наиболее тяжелое течение болезни. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Среди детей очень низок уровень иммунитета [от коронавируса], и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение [инфекции], и наиболее тяжелое течение», — сказала Руженцова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее она отмечала, что пациенты с «омикроном» редко жалуются на изменение вкуса или запаха.

По словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, уже в 2022 году станет доступной вакцина от коронавируса для детей всех возрастов, а также назальный препарат от инфекции. Первой в гражданский оборот поступит назальная вакцина. Гинцбург также рассказал, что в конце года ученые планируют провести клинические испытания профилактического препарата, который защитит сразу от гриппа и ковида.

Всего за время пандемии российские врачи выявили более 10 миллионов случаев коронавируса. Вылечить удалось свыше девяти миллионов человек. Полный курс вакцинации уже прошли более 75 миллионов жителей страны. Первый компонент вакцины получили 79 миллионов человек.