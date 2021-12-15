Роспотребнадзор взял под контроль новую смертельную эпидемию в Африке

Ситуация с неизвестной болезнью в Южном Судане, которая уже унесла жизни примерно 90 человек, отслеживается Роспотребнадзором. Об этом в ведомстве заявили каналу RT.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также отметил, что между Россией и Южным Суданом напрямую самолеты не летают, так что риск завоза инфекции в нашу страну практически отсутствует. При этом специалисты опасаются, что на самом деле жертв может быть больше официально заявленных.

Сильные дожди, которые привели к наводнению в штате Джонглей в Южном Судане, обрушились на минувшей неделе. Попавшая на удобренные поля вода попала в питьевые колодцы. Это привело к падежу скота и заболеваниям людей. Ситуацию делает хуже то, что последствия наводнения пока не устранились, и разлившаяся вода мешает в доступе людей к лекарствам и питанию.