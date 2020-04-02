Роспотребнадзор выпустит высокоточный тест на коронавирус в начале мая

Светлана Яцышина, руководитель Референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций дыхательных путей, глава научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук, рассказала о том, что масштабный выпуск высокоточных тестов развернут в течение двух недель.

Новые тесты смогут определять и коронавирус MERS-CoV. Он вызывает ближневосточный респираторный синдром, регистрируемый с 2012 года в Саудовской Аравии с завозом в другие страны.

«Благодаря новому тесту в нашем арсенале появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — заявила Яцышина.