Роспотребнадзор выпустит высокоточный тест на коронавирус в начале мая
Роспотребнадзор сообщил 31 марта о создании нового набора реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» для диагностики коронавируса. Его планируют довести до еженедельного количества к началу мая. Об этом написала «Парламентская газета».
Светлана Яцышина, руководитель Референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций дыхательных путей, глава научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук, рассказала о том, что масштабный выпуск высокоточных тестов развернут в течение двух недель.
Новые тесты смогут определять и коронавирус MERS-CoV. Он вызывает ближневосточный респираторный синдром, регистрируемый с 2012 года в Саудовской Аравии с завозом в другие страны.
«Благодаря новому тесту в нашем арсенале появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — заявила Яцышина.