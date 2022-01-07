Роспотребнадзор: выявить одновременное заражение гриппом и COVID-19 непросто

Определить заражение гриппом и одновременно коронавирусом является нелегкой задачей. Об этом РИА «Новости» рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Врач объясняет, что при гриппе симптомы болезни быстро проявляют себя, тогда как коронавирус развивается постепенно.

«Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», — рассказала Руженцова.

Доктор наук предупредила, что также возможно проявление обеих болезней, когда человек заболевает гриппом при развитии коронавируса в инкубационном периоде.

Ранее Руженцова сообщила, что сдвоенные случаи заболевания были выявлены ведомством еще в октябре 2021 года, для специалистов эта комбинация не является чем-то странным.