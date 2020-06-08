Роспотребнадзор: в Тюменской области стабилизировалась эпидемиологическая обстановка по коронавирусу

На данный момент снято с контроля 16 очагов по истечении инкубационного периода, еще четыре очага остаются на контроле. Один из них — в областной инфекционной больнице. Там было зарегистрировано семь случаев, определен круг контактных (123 человека, из них 88 медицинских работников и 35 пациентов).

Второй очаг образовался в детском саду № 50 (два случая заболевания). В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что это два ребенка из одной семьи. Дети заразились непосредственно по месту жительства.

В настоящее время проводится весь комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий.