Роспотребнадзор: в Тюменской области стабилизировалась эпидемиологическая обстановка по коронавирусу
Александр Летюшев, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора, заявил, что в Тюменской области стабилизировалась ситуация по острой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «ФедералПресс».
На данный момент снято с контроля 16 очагов по истечении инкубационного периода, еще четыре очага остаются на контроле. Один из них — в областной инфекционной больнице. Там было зарегистрировано семь случаев, определен круг контактных (123 человека, из них 88 медицинских работников и 35 пациентов).
Второй очаг образовался в детском саду № 50 (два случая заболевания). В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что это два ребенка из одной семьи. Дети заразились непосредственно по месту жительства.
В настоящее время проводится весь комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий.