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    09 августа 2022, 13:23

    Роспотребнадзор: в РФ нет случаев заражения новым видом генипавируса «Ланъя»

    Роспотребнадзор назвал крайне маловероятным риск распространения вируса «Ланъя» в России

    Александр Иванов

    На данный момент в России не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом «Ланъя». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    Роспотребнадзор: в РФ нет случаев заражения новым видом генипавируса «Ланъя»

    По данным ведомства, риск распространения нового вида генипавируса в России практически отсутствует. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что этого удалось достичь благодаря реализуемым мероприятиям по санитарной охране.

    «Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний», — сообщили сотрудники ведомства.

    Также представители Роспотребнадзора отметили возможность передачи «Ланъя» от человека к человеку маловероятна.

    Днем ранее новый вид генипавируса выявили у 35 жителей китайских провинций Шаньдун и Хэнань. Об этом сообщил RT. Среди основных симптомов вируса «Ланъя» — лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.