Роспотребнадзор: в РФ нет случаев заражения новым видом генипавируса «Ланъя»

На данный момент в России не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом «Ланъя». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, риск распространения нового вида генипавируса в России практически отсутствует. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что этого удалось достичь благодаря реализуемым мероприятиям по санитарной охране.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний», — сообщили сотрудники ведомства.

Также представители Роспотребнадзора отметили возможность передачи «Ланъя» от человека к человеку маловероятна.

Днем ранее новый вид генипавируса выявили у 35 жителей китайских провинций Шаньдун и Хэнань. Об этом сообщил RT. Среди основных симптомов вируса «Ланъя» — лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.