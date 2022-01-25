Роспотребнадзор уточнил рекомендации о тестировании сотрудников на коронавирус

Предписания Роспотребнадзора об организации работодателями тестирования сотрудников на коронавирус не являются обязательными для исполнения и носят рекомендательный характер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передало РИА «Новости».

Методические рекомендации, о которых идет речь, предназначены лишь для тех работодателей, которые хотят самостоятельно проверять своих сотрудников на коронавирус. Они лишь предлагают наиболее оптимальные решения такой задачи.

Документ, о котором идет речь, направлен на то, чтобы оказать бизнесу методическую помощь. Это не подразумевает никаких требований об обязательном выполнении предписаний, подчеркнули в санитарном ведомстве.

Газета «Ведомости» ранее сообщила со ссылкой на проект рекомендаций, что компаниям со штатом менее 500 человек предложили проводить тесты два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, а для организаций, где трудятся от 500 до 1000 сотрудников — один раз в неделю. Фирмам, в которых работают более 1000 человек, рекомендовали проверяться раз в две недели.