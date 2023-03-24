Здоровье 24 марта 2023, 13:50 Роспотребнадзор успокоил россиян после вспышки сибирской язвы в Чувашии Роспотребнадзор исключил распространение сибирской язвы от человека к человеку РИА «Новости»

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Сибирская язва не передается от человека к человеку, угрозы эпидемического распространения болезни в России нет. Роспотребнадзор предупредил об этом в своем Telegram-канале.

«Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку», — объявили в ведомстве.

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Ситуацию взяли на контроль, специалисты продолжили противоэпидемическую работу. Двух человек, приехавших из Чувашии в Подмосковье, госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, взяли пробы крови, но диагноз не подтвердился.

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У двух жителей Цивильского района 12 марта диагностировали сибирскую язву, через несколько дней Роспотребнадзор сообщил о третьем зараженном. Управление СКР по Чувашской Республике завело уголовное дело за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений — по версии следствия, местный житель забил непривитого бычка и не провел должной обработки.